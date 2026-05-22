Dolorosa e dalla diagnosi difficile | cos’è la sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei anteriori

La sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei anteriori provoca un dolore intenso e persistente, spesso difficile da alleviare con i farmaci comuni. La diagnosi di questa condizione si rivela complessa, poiché i sintomi possono essere simili ad altri disturbi e i test diagnostici non sempre sono conclusivi. La condizione coinvolge i nervi cutanei anteriori, con manifestazioni che possono durare per lunghi periodi senza una causa facilmente identificabile. La diagnosi richiede spesso approfondimenti clinici e strumentali specifici.

Si chiama sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei anteriori (ACNES) ed è una patologia poco diffusa ma molto dolorosa, e soprattutto frustrante, perché la diagnosi è difficilissima e passa da lunghi e diversi passaggi, fino ad arrivare spesso a un’operazione. Si tratta dell’intrappolamento dei rami cutanei dei nervi intercostali inferiori sul bordo laterale dei muscoli retti addominali, che provoca dolore addominale cronico, un dolore che spesso non reagisce nemmeno agli antidolorifici. Lo ha spiegato a Gazzetta Active il Professor Giampiero Campanelli, responsabile UO di chirurgia generale sezione Day&Week Surgery dell’IRCCS... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Disturbi da cervicale: la diagnosi di sindrome cervicale complessa - Dott. Antonio Musio

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