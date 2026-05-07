Un bambino affetto da una rarissima forma di epidermolisi bollosa, nota anche come sindrome dei bambini farfalla, è stato diagnosticato con questa condizione che colpisce pochissimi casi al mondo. Il bambino, figlio di un noto attore e modello, presenta le caratteristiche tipiche di questa malattia genetica, che comporta fragilità della pelle e formazione di vesciche. La diagnosi è stata confermata da specialisti in dermatologia genetica.

Sergio Muniz e la sua compagna, Morena, sono stati ospiti di una trasmissione nella quale hanno parlato della rarissima sindrome di cui soffre il figlio. Si tratta dell’epidermolisi bollosa, una malattia genetica anche nota come “sindrome dei bambini farfalla” che colpisce un bambino ogni 17.000 nati, ma nella forma del bimbo dell’attore (ancora più rara) esistono solo quattro casi al mondo. Sergio Muniz e la malattia del figlio Ospite a People – Cambia il tuo punto di vista su Primocanale, Sergio Muniz ha parlato della sindrome del figlio. “Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc, ma poi lo guardi e capisci che non puoi arrenderti, non possiamo”, ha detto l’attore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Figlio di Sergio Muniz ha l'epidermolisi bollosa, cos'è la sindrome dei bambini farfalla: "4 casi al mondo"

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Sergio Muniz e Miriam Mesturino in "Lapponia" al Teatro BraccoSul palcoscenico, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, con repliche serali alle ore 21.

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“Solo quattro casi al mondo”: Sergio Múñiz parla della rara malattia del figlio Sergio Múñiz, attore, cantante e modello spagnolo trapiantato in Liguria, ha scelto di raccontare con sincerità la difficile vicenda che riguarda suo figlio e la sua famiglia. Il bambino - facebook.com facebook