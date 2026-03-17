Due ragazzi di 21 e 18 anni sono deceduti a causa di un’epidemia di meningite in Inghilterra, secondo la Uk Health Security Agency. Al momento, altri 11 giovani sono ricoverati in ospedale a seguito dell’infezione da meningococco. La microepidemia ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e dei media, mentre si approfondiscono i dettagli sulla diffusione e le misure di controllo.

Due decessi, secondo la Uk Health Security Agency. Due ragazzi di 21 e 18 anni. Al momento sarebbero questi i morti per la microepidemia di meningite che ha determinato, sempre secondo quanto riportano gli organi d’informazione, altri 11 giovani al ricovero in ospedale. Intanto, si procede con controlli precauzionali a vasto raggio e monitoraggio per migliaia di persone. Sotto la lente d’ingrandimento, pur se la causa certa dell’infezione non è ancora nota, è la sindrome da meningococco. Cos’è il meningococco e come si trasmette. La Neisseria meningitidis – questo il nome scientifico del batterio che provoca l’infezione – altrimenti detto meningococco – è presente in circa il 10 per cento delle persone, nelle alte vie respiratorie, all’interno della gola e del naso, dove normalmente risiede senza dare alcun problema. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meningite, cosa sappiamo dell’epidemia in Inghilterra e cos’è la sindrome da meningococco

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