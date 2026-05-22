Recentemente si parla sempre più di una condizione chiamata ACNES, una sindrome che provoca dolore addominale inspiegabile. Questa patologia riguarda un intrappolamento dei nervi periferici, che spesso non viene rilevato facilmente con le ecografie tradizionali. Nonostante l’utilizzo di antidolorifici comuni, il dolore persiste, poiché la causa non risiede in una semplice infiammazione o danno visibile. La diagnosi di questa sindrome richiede metodi specifici e attenzione ai sintomi, anche se ancora non si conoscono tutte le modalità di identificazione.

? Punti chiave Perché gli antidolorifici comuni non riescono a fermare questo dolore?. Come fanno le ecografie a non vedere l'intrappolamento dei nervi?. Cosa accade ai nervi durante le manovre di sforzo addominale?. Come può la chirurgia robotica individuare le micro-ernie invisibili?.? In Breve Diagnosi difficile per l'inefficacia di comuni antidolorifici e test radiologici tradizionali.. Esami come ecografie e TAC dinamiche richiedono manovre di sforzo specifiche.. Rischio di interventi non necessari come appendicectomie per problemi non visibili.. Chirurgia robotica permette di individuare micro-ernie invisibili ai mezzi convenzionali.. Il dolore addominale localizzato lateralmente all’ombelico colpisce spesso donne in età intermedia con una sintomatologia puntoria e irritativa che sfugge ai comuni esami diagnostici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolore addominale inspiegabile: cos’è la sindrome ACNES dei nervi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chronic Abdominal Pain It Could Be ACNES | Dr. Tim Tollestrup

Sullo stesso argomento

Dolorosa e dalla diagnosi difficile: cos’è la sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei anterioriSi chiama sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei anteriori (ACNES) ed è una patologia poco diffusa ma molto dolorosa, e soprattutto...

Leggi anche: Miracolo a Napoli: uomo salvato da emorragia fatale dopo dolore addominale in ospedale.

Quel dolore al fianco destro che arriva all’improvviso. Le cause, cosa significa e quando preoccuparsiSpesso è solo digestione lenta o un muscolo contratto. Ma quel dolore a destra può anche nascondere problemi latenti a fegato, reni o segnali da non ignorare. Ecco come riconoscerli ... quotidiano.net

Giulia: La malattia mi ha cambiata, mi ha fatto capire che dovevo fare qualche cosa per gli altriQuattro anni fa, è stata colpita da dolori atroci ma ha aspettato mesi per capire che si trattava di una patologia rara: la porfiria variegata. E a creato un ... huffingtonpost.it