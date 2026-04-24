Un intervento di emergenza è stato eseguito al CTO di Napoli su un uomo che aveva accusato un forte dolore addominale. Il personale medico ha individuato una grave emorragia e ha agito rapidamente per fermarla. Grazie alle cure tempestive, la vita dell’uomo è stata salvata e ora si trova sotto osservazione all’interno della struttura ospedaliera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recentemente, l’ospedale CTO di Napoli ha registrato un altro intervento di grande successo che ha messo in luce l’importanza della rapidità e dell’efficienza nelle situazioni di emergenza. Un paziente di quasi 70 anni, identificato come Francesco (nome di fantasia per motivi di privacy), è stato salvato da una grave emorragia grazie all’azione tempestiva del team medico. Il caso di Francesco sottolinea l’eccellenza nell’operato del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) del CTO, presidio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Miracolo a Napoli: uomo salvato da emorragia fatale dopo dolore addominale in ospedale.

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