Dolore acuto per 80% degli italiani in aumento disturbi muscoloscheletrici e malattie da lavoro

Il dolore acuto interessa circa l’80% della popolazione italiana e si sta manifestando con maggiore frequenza, secondo recenti dati sanitari. Accanto a questa problematica, si registra un aumento dei disturbi muscoloscheletrici e delle malattie legate al lavoro. Le condizioni di salute legate a queste patologie stanno diventando un tema sempre più rilevante per le strutture sanitarie e le politiche di prevenzione. La situazione richiede attenzione per la gestione e la cura di queste condizioni.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Il dolore acuto rappresenta oggi una delle sfide più urgenti per la salute pubblica in Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio YouGov, 8 italiani su 10 hanno sofferto almeno un episodio di dolore nell'ultimo anno, con manifestazioni che spaziano dal dolore muscoloscheletrico al dolore dentale, dal dolore mestruale alla cefalea, fino al dolore associato a raffreddore e influenza. All'interno di questo quadro, i disturbi muscoloscheletrici (Dms) rappresentano una delle cause più frequenti di dolore nella popolazione adulta e mostrano una crescita costante nei trattamenti farmacologici. Secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dolore acuto per 80% degli italiani, in aumento disturbi muscoloscheletrici e malattie da lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RILATEN medicamento, rilaten para que sirve y como tomar rilaten 10 mg Sullo stesso argomento Malattie professionali in aumento a Viterbo, preoccupano tumori e disturbi psichiciAumentano nel Viterbese le denunce di malattia professionale nel primo bimestre del 2026. Disturbi addominali: il 90% degli italiani si cura da solo in incertezza? Punti chiave Come possono le ricerche online influenzare la tua sicurezza terapeutica? Perché metà degli italiani non si fida dei propri rimedi?... Dolore acuto, 80% italiani ne soffre almeno una volta l'annoMilano, 22 mag. (askanews) - A causa dell'invecchiamento della popolazione, ma anche della diffusione dello smart working che porta spesso i lavoratori a utilizzare postazioni non ergonomiche, il dolo ... quotidiano.net Dolore acuto in aumento in Italia: smart working, cause principali e nuove terapie per la gestione del doloreNegli ultimi anni il dolore acuto sta emergendo come una delle principali problematiche sanitarie in Italia. Questo trend è favorito sia dall’invecchiamento della popolazione ... ilmessaggero.it Slowburn nemici che diventano amanti (nemici per circa il 60-80% del libro) con sesso d'odio reddit