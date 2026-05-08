Disturbi addominali | il 90% degli italiani si cura da solo in incertezza

In Italia, il 90% delle persone con disturbi addominali sceglie di affidarsi a cure fai-da-te, senza consultare un medico. Molti cercano informazioni online, ma circa metà degli italiani non si fida completamente dei rimedi casalinghi che adottano. Questi comportamenti riflettono un livello di incertezza riguardo alle terapie e alle soluzioni disponibili, mentre le ricerche in rete influenzano le decisioni sulla gestione dei sintomi.

? Punti chiave Come possono le ricerche online influenzare la tua sicurezza terapeutica?. Perché metà degli italiani non si fida dei propri rimedi?. Come può il farmacista trasformarsi in un consulente clinico digitale?. Quali nuovi strumenti aiuteranno i professionisti a gestire i tuoi sintomi?.? In Breve Progetto Capire la Pancia coinvolge 20 mila farmacisti entro la fine dell'anno.. Maria Chiara Uboldi di Opella supporta l'iniziativa scientifica della SIFAC.. Protocolli e algoritmi decisionali aiutano i professionisti con nuovi flussi clinici.. Oltre il 50% degli intervistati SIFAC non è sicuro delle cure autonome.. Oltre 9 italiani su 10 soffrono di disturbi addominali e più della metà fatica a gestire il dolore in autonomia, secondo i dati dell’indagine SIFAC presentati a Milano il 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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DOLORE ADDOMINALE: DOVE TI FA MALE

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