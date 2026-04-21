Malattie professionali in aumento a Viterbo preoccupano tumori e disturbi psichici

Nel Viterbese, nel primo bimestre del 2026, sono state presentate 15 denunce in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando il totale a 99 casi. Secondo i dati aggiornati dell’Inail al 28 febbraio, i casi segnalati di malattie professionali, tra cui tumori e disturbi psichici, sono aumentati rispetto ai 84 del 2025. Nessuna altra informazione sui dettagli delle denunce o sui settori coinvolti.

Aumentano nel Viterbese le denunce di malattia professionale nel primo bimestre del 2026. Sulla base dei dati Inail aggiornati al 28 febbraio, i casi segnalati nella Tuscia sono passati dagli 84 dello stesso periodo del 2025 ai 99 attuali. Il dato emerge da un'analisi della Cgil di Roma e del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dai tumori ai disturbi psichici: a Roma e nel Lazio è boom di malattie professionali. I dati Boom di malattie professionali. Casi in forte aumento a Ravenna, soprattutto nell’agricolturaLa Cisl Romagna alza la voce e chiede maggior partecipazione attiva dei lavoratori per contrastare la crescita delle malattie professionali, che dal... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Malattie professionali in aumento, crescono i casi nel Lazio; Dai tumori ai disturbi psichici: a Roma e nel Lazio è boom di malattie professionali. I dati; Malattie professionali, in Lombardia aumentano le denunce; Malattie professionali in aumento a Viterbo, preoccupano tumori e disturbi psichici. Malattie professionali in aumento, crescono i casi nel LazioDati in crescita nei primi mesi dell’anno con incrementi diffusi nelle province e segnali preoccupanti su alcune patologie ... rainews.it Denunce di infortuni e malattie professionali: i dati INAIL di febbraio 2026Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'. Le denunce mensili di infortunio sul lavoro, in complesso e con esito ... puntosicuro.it MALATTIE PROFESSIONALI: FAR EMERGERE IL DANNO DA LAVORO Le malattie professionali aumentano, ma restano sommerse: l’allarme lanciato da Cgil Lombardia Leggi: collettiva.it/copertine/lavo… #malattieprofessionali #dannodalavoro #sicure x.com MALATTIE PROFESSIONALI: LA BATTAGLIA PER FAR EMERGERE IL DANNO DA LAVORO Le malattie professionali aumentano, ma continuano a restare in parte sommerse. È questo l’allarme lanciato da Cgil Lombardia nel seminario organizzato alla C - facebook.com facebook