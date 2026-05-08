Atlante Italian Teacher Award premiato il professore pontino Marco Torella
Un nuovo premio dedicato all’innovazione nel settore scolastico è stato assegnato a un insegnante di una città del Lazio. Si tratta di un riconoscimento che coinvolge l’ambito dell’educazione e del lavoro di squadra tra docenti e studenti. L’assegnazione è avvenuta durante una cerimonia pubblica, e il premio prende il nome da un’iniziativa che celebra figure di spicco nel campo dell’insegnamento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un riconoscimento che parla di scuola, innovazione e lavoro condiviso. Marco Torella, docente di tecnologia della scuola secondaria di primo grado Frezzotti Corradini di Latina, è stato premiato come miglior insegnante italiano per la scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’ Atlante Italian Teacher Award. La cerimonia si è svolta al Teatro Brancaccio di Roma, dove sono stati proclamati i vincitori selezionati tra centinaia di candidature arrivate da tutta Italia. Il premio dedicato agli insegnanti italiani. L’iniziativa è organizzata da United Network, insieme a Repubblica.it, Repubblica@Scuola e al Ministero dell’Istruzione e del Merito.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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