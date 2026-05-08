Atlante Italian Teacher Award premiato il professore pontino Marco Torella

Un nuovo premio dedicato all’innovazione nel settore scolastico è stato assegnato a un insegnante di una città del Lazio. Si tratta di un riconoscimento che coinvolge l’ambito dell’educazione e del lavoro di squadra tra docenti e studenti. L’assegnazione è avvenuta durante una cerimonia pubblica, e il premio prende il nome da un’iniziativa che celebra figure di spicco nel campo dell’insegnamento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un riconoscimento che parla di scuola, innovazione e lavoro condiviso. Marco Torella, docente di tecnologia della scuola secondaria di primo grado Frezzotti Corradini di Latina, è stato premiato come miglior insegnante italiano per la scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’ Atlante Italian Teacher Award. La cerimonia si è svolta al Teatro Brancaccio di Roma, dove sono stati proclamati i vincitori selezionati tra centinaia di candidature arrivate da tutta Italia. Il premio dedicato agli insegnanti italiani. L’iniziativa è organizzata da United Network, insieme a Repubblica.it, Repubblica@Scuola e al Ministero dell’Istruzione e del Merito.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Atlante Italian Teacher Award, premiato il professore pontino Marco Torella Notizie correlate Atlante Italian Teacher Award, adesioni docenti entro il 31 marzo: in palio un viaggio a New YorkSi avvicina la scadenza per partecipare all’Atlante–Italian Teacher Award, iniziativa promossa da United Network in collaborazione con la Repubblica... Leggi anche: Il premio giornalistico internazionale Argil "Italian Excellence Award" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cerimonia di premiazione Atlante Italian Teacher Award 2026 - La diretta; Cerimonia di premiazione Atlante Italian Teacher Award 2026; La scuola che stupisce: droni, crittografia e mattoncini per insegnare il futuro. Atlante Italian teacher awardA partire dal 10 dicembre, l’associazione United Network e La Repubblica hanno dato il via alla terza edizione di Atlante - Italian Teacher Award, il premio dedicato ai migliori progetti educativi, ... raiscuola.rai.it Atlante, boom di candidature i prof insegnano con passioneEdizione record per il premio organizzato da United Network, Repubblica.it e Repubblica@Scuola: settecento candidature, quasi il doppio dell'anno ... scuola.repubblica.it A SCUOLA SI PARLA DI PACE. INCONTRO CON LA GIORNALISTA ALICE PISTOLESI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è uno strumento di conoscenza e analisi della realtà che dal 2009, anno dopo anno, ra - facebook.com facebook