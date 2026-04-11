Se un docente percepisce un pericolo imminente può allontanarsi dalla classe senza conseguenze? Vediamo quando Il Punto dell’Avvocato De Martino

Durante una trasmissione dedicata ai temi legali legati all’educazione, un avvocato ha esaminato la possibilità per un insegnante di lasciare la classe in presenza di un pericolo percepito. La discussione si è concentrata sui casi in cui un docente può allontanarsi senza incorrere in sanzioni o conseguenze legali, chiarendo le circostanze in cui questa decisione è considerata legittima.

Nel corso della trasmissione “ Diritto in cattedra ”, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato uno dei dubbi più concreti per i docenti: cosa fare quando si percepisce una situazione di pericolo in classe e, soprattutto, se sia possibile rifiutarsi di lavorare o allontanarsi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se un docente percepisce un rischio a scuola, ha l’obbligo di segnalare al Dirigente? “Sì, e vi spiego come fare”. Il punto dell’Avvocato De MartinoNella trasmissione “ Diritto in cattedra ” condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un tema centrale per il...

Insegnante aggradita da uno studente: responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel format “ Diritto in cattedra ”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai...