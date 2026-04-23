Docente aggredita da studente | 27 giorni di prognosi ma subisce un procedimento disciplinare Ecco perché Il Punto dell’Avvocato De Martino

Una docente è stata aggredita da uno studente e ha ricevuto una prognosi di 27 giorni. Nonostante ciò, si trova coinvolta in un procedimento disciplinare, che ha attirato l’attenzione sulla gestione delle controversie tra insegnanti e studenti. Il caso evidenzia come i procedimenti disciplinari possano riguardare situazioni che vanno oltre comportamenti scorretti, spesso coinvolgendo questioni più complesse e inaspettate.

Il tema dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti è spesso percepito come legato a comportamenti scorretti, ma in realtà può riguardare situazioni molto più complesse, persino paradossali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docente o ATA insultato da un genitore, cosa posso fare? Il Punto dell’Avvocato De MartinoCosa può fare chi viene insultato da un genitore? La risposta, spiega l’avvocato Alessandro De Martino, non è automatica e dipende prima di tutto... Siracusa: 5 giorni di prognosi per la docente aggredita daSiracusa, Escalation di Violenza: Un Genitore Aggredisce una Docente Davanti alla Scuola e le Reazioni del Mondo Politico e Civile Un episodio di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell'Avvocato De Martino; Docente accoltellata, Valditara incontra lo studente che è intervenuto per proteggerla: Un esempio di coraggio e maturità. Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel pieno di un’aggressione a scuola, docenti e collaboratori possono intervenire fisicamente per fermare uno studente? E soprattutto: quali responsabilità si assumono? orizzontescuola.it Insegnante aggradita da uno studente: responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell ...Nel format Diritto in cattedra, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai docenti, affrontando il caso dell'insegnante accoltellata ... orizzontescuola.it Orizzonte Scuola. . Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della professione docente, con un nuovo appuntamento in diretta mercoledì 22 aprile alle ore 16.00 su Facebook e YouTube. Ospite l’Avv. Alessandro De - facebook.com facebook