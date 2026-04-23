Su Netflix arriva “Beef 2”, la nuova stagione che segue le vicende dei protagonisti interpretati da Oscar Isaac e Carey Mulligan. La serie, diventata un fenomeno nel 2023, si concentra su contrasti intensi e tensioni che sfiorano il limite della realtà, con scene caratterizzate da litigi che mescolano rabbia e privilegi. La narrazione prosegue esplorando i conflitti tra i personaggi e le conseguenze delle loro azioni.

Roma, 23 aprile 2026 – Nel 2023, la prima stagione di Beef (Lo scontro, con la rabbia repressa dei protagonisti che esplode in una serie di vendette meschine che stravolgono le loro esistenze solo a causa di una banale lite su un parcheggio) ha riscosso un successo enorme di pubblico e critica nel mondo, tra 8 Emmy, 3 Golden Globe e una miriade di altri premi. Per questo il suo creatore, Lee Sung Jin, sentiva una certa pressione all'idea di realizzarne un nuovo capitolo, disponibile ora su Netflix. «Inizialmente ho provato a proporre di tutto. Poi Jinny Howe, dirigente a capo dei contenuti drammatici, mi ha preso da parte e ha detto: «Non devi per forza fare un'altra stagione, a meno che tu non ne sia davvero appassionato»», ricorda lo showrunner.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Beef 2” su Netflix, liti al limite della realtà: Oscar Isaac e Carey Mulligan protagonisti della nuova stagione-fenomeno tra rabbia e privilegi

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