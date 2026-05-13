Dentro il sistema Radici | i nomi i ruoli e i complici della fabbrica dei fallimenti al servizio della ’ndrangheta
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Le piante non sono organismi silenziosi e isolati: sotto la superficie del suolo si sviluppa un fitto sistema di relazioni che coinvolge radici e funghi, in uno scambio continuo di nutrienti e segnali. La biologa vegetale Luisa Lanfranco ci guida dentro questo mond facebook
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Le radici sono abbastanza lunghe per essere rinvasate? reddit
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