L’Ara si rivela | al via il nuovo progetto multimediale al Museo dell’Ara Pacis dal 27 marzo 2026

Dal 27 marzo 2026, al Museo dell’Ara Pacis, aprirà un nuovo progetto multimediale dedicato ai visitatori. L’iniziativa include installazioni digitali e contenuti interattivi pensati per approfondire la storia e l’arte dell’Ara. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, rendendo più accessibile e interessante la visita al monumento romano. La presentazione si svolgerà ufficialmente in quella data.

L’ARA SI RIVELA Dal 27 marzo 2026 al via il nuovo progetto multimediale che offrirà ai visitatori un’affascinante visita immersiva alla scoperta del celebre monumento augusteo Roma, Museo dell’Ara Pacis Augustae Grazie a un nuovo progetto multimediale, da venerdì 27 marzo presso il Museo dell’Ara Pacis, romani e turisti potranno fruire di una affascinante esperienza immersiva alla scoperta di uno dei monumenti simbolo della città, voluto dal Senato romano per celebrare Ottaviano Augusto. “L’Ara si rivela ” è un nuovo coinvolgente racconto della storia dell’Ara Pacis: utilizzando proiezioni di luce saranno ricreati i colori originari del monumento, con effetto fortemente immersivo e realistico della policromia originale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - L’Ara si rivela: al via il nuovo progetto multimediale al Museo dell’Ara Pacis dal 27 marzo 2026 Articoli correlati Domani al Museo dell’Ara Pacis arriva il regista Netflix Adrian BolAdrian Bol all’Ara Pacis: pittura contemporanea e ricerca spirituale Dodici opere esposte per un solo giorno dell’artista e regista Netflix olandese... Leggi anche: Il successo travolgente dell’Impressionismo: 50.000 presenze all’Ara Pacis Approfondimenti e contenuti su Ara Pacis Argomenti discussi: Al via a 1° Pulsar – festival Stem che riunisce istituzioni, scienza e spettacolo. L'Ara Pacis si fa palco con le incursioni di PlautoL'area monumentale del museo dell'Ara Pacis si trasformerà in un inedito palcoscenico per ospitare, domenica 13 ottobre, le incursioni teatrali di Spectatores plaudite!, una suggestiva conversazione - ... ansa.it L’Ara Pacis com’era al tempo di Augusto. Viaggio nella super realtàCom’era l’Ara Pacis quando l’imperatore Augusto la fece costruire per celebrare la pace nei territori dell’Impero dopo le vittoriose campagne di Gallia e Spagna. Storia e tecnologia si incontrano per ... affaritaliani.it