L’Ara si rivela | il nuovo volto multimediale dell’Ara Pacis

L’Ara Pacis si presenta con un progetto multimediale che integra videomapping 3K, narrazione sonora e ricostruzioni cromatiche. L’intervento mira a offrire un’esperienza immersiva, coinvolgendo i visitatori attraverso effetti visivi e audio. L’iniziativa è stata realizzata per valorizzare l’opera e migliorare la fruizione delle sue caratteristiche storiche e artistiche.

Cosa: Un progetto multimediale immersivo che combina videomapping 3K, narrazione sonora e ricostruzioni cromatiche.. Dove e Quando: Museo dell’Ara Pacis, Roma. Dal 27 marzo 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera.. Perché: Per scoprire la storia e i colori originali del monumento attraverso un’esperienza sensoriale supportata da rigore scientifico.. Il cuore monumentale del Campo Marzio si appresta a vivere una nuova stagione di luce. A partire dal 27 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis Augustae inaugura L’Ara si rivela, un’esperienza immersiva d’avanguardia che promette di trasformare radicalmente la percezione di uno dei simboli più iconici della Roma imperiale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’Ara si rivela: il nuovo volto multimediale dell’Ara Pacis Articoli correlati L’Ara si rivela: al via il nuovo progetto multimediale al Museo dell’Ara Pacis dal 27 marzo 2026L’ARA SI RIVELA Dal 27 marzo 2026 al via il nuovo progetto multimediale che offrirà ai visitatori un’affascinante visita immersiva alla scoperta del... Leggi anche: Volto da animale, cuore da eroe, i molti personaggi dell’Ara Pacis: visita per bambini Tutto quello che riguarda Ara Pacis Temi più discussi: L'Ara si rivela con il nuovo progetto multimediale; Roma, Museo dell’Ara Pacis: L’Ara si rivela; Un videomapping ricostruisce i colori dell'Ara Pacis; L'Ara pacis si colora, la nuova esperienza immersiva tra videomapping e storia. Roma eventi weekend. Nuovi colori all'Ara Pacis, Hokusai a Palazzo Bonaparte, Olly live e tanti eventi da non perdereLodo Guenzi star al teatro Sala Umberto, Topo Gigio in scena al teatro Brancaccio e tanto altro, inclusi eventi all'insegna del gusto. L’APPUNTAMENTO Musica, ... ilmessaggero.it L'ara pacis si colora, la nuova esperienza immersiva tra videomapping e storiaUn vero e proprio viaggio temporale permetterà di scoprire le mille vite del monumento, dalle sue origini augustee fino alle incredibili vicissitudini legate alla sua riscoperta ... romatoday.it RomaToday. . L'ara pacis si colora, la nuova esperienza immersiva tra videomapping e storia Un vero e proprio viaggio temporale permetterà di scoprire le mille vite del monumento, dalle sue origini augustee fino alle incredibili vicissitudini legate alla sua risc - facebook.com facebook Martedì 24 marzo a Roma la #BarefootWalk: Mothers’ Call for Peace": madri palestinesi e israeliane insieme per la #pace e la tutela dei bambini. Camminata da Ara Pacis al Pincio, con Reem Al-Hajajreh e Yael Admi. Partecipazione libera. Info ow.ly/a14 x.com