Distributore abusivo Cinque denunciati impianto sequestrato

Cinque persone sono state denunciate in seguito al sequestro di un impianto di distribuzione di carburante non autorizzato. L'area, nascosta alla vista delle autorità, funzionava come una vera e propria stazione di servizio clandestina. Le forze dell'ordine hanno rilevato che l’impianto rappresentava un pericolo potenziale, sia per la sicurezza che per l’ambiente, e lo hanno sottoposto a sequestro. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità e altri dettagli legati all’attività illegale.

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Avevano creato una specie di stazione di servizio abusiva, nascosta agli occhi delle autorità ma, nello stesso tempo, esposta a rischi catastrofici. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Lodi all’interno di un capannone industriale semiabbandonato della periferia del capoluogo lodigiano. L’operazione ha portato al sequestro preventivo di quattro grandi cisterne contenenti oltre 5 mila litri di gasolio per autotrazione detenuti illegalmente. I serbatoi, ciascuno con una capacità di carico pari a sette metri cubi, erano utilizzati da quattro diverse imprese attive nel settore del trasporto merci. Le aziende, tutte gestite da cittadini extracomunitari, avevano stabilito la propria sede operativa proprio all’interno del perimetro del capannone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Distributore abusivo. Cinque denunciati impianto sequestrato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti. Sequestrato un distributore abusivo Acqua di mare prelevata per utilizzo in ristorante sulla costa: sequestrato impianto abusivoFASANO - Un impianto abusivo di captazione di acqua di mare che, mediante una pompa, alimentava la rubinetteria dei lavelli nelle aree di...