Acqua di mare prelevata per utilizzo in ristorante sulla costa | sequestrato impianto abusivo

Nella zona costiera, un impianto non autorizzato prelevava acqua di mare tramite una pompa, alimentando i lavelli destinati alla pulizia e preparazione di ricci di mare e altri prodotti ittici nel ristorante. L’impianto è stato sequestrato dai carabinieri durante un controllo. La struttura operava senza autorizzazioni, utilizzando l’acqua di mare prelevata illegalmente.

FASANO - Un impianto abusivo di captazione di acqua di mare che, mediante una pompa, alimentava la rubinetteria dei lavelli nelle aree di lavorazione, utilizzati per il lavaggio e la preparazione di ricci di mare e altri prodotti ittici. È la scoperta fatta in seguito a una ispezione in un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Arezzo, sequestrato impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali pericolosiI Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno eseguito il sequestro preventivo di un impianto abusivo destinato alla raccolta, al trattamento... Manufatto abusivo nel giardino di un ristorante al Vomero sequestrato dalla Polizia LocaleTempo di lettura: < 1 minutoI controlli effettuati dalla Polizia Locale, a seguito di una segnalazione, hanno portato al sequestro preventivo di un... Ricci di mare lavati con acqua di mare non idonea, sequestri, sanzioni e denuncia. I militari della Sezione di Polizia Marittima di Brindisi, congiuntamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, hanno eseguito un’attività ispettiva presso un eser - facebook.com facebook Ma come Descalzi, ci avevi promesso energia infinita da fusione nucleare entro il 2030 fatta con l’acqua del rubinetto (ricordiamo “l’acqua pesante, che è quella non distillata” della tua leggendaria intervista a Rampini) e ora vuoi tornare al gas russo Che del x.com