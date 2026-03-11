La Guardia di Finanza ha eseguito controlli sui prezzi dei carburanti in diverse aree della città e ha sequestrato un distributore di carburante operante senza autorizzazione. Durante le operazioni, sono stati verificati i prezzi praticati e le licenze degli impianti di distribuzione. Il distributore sequestrato era inattivo e non rispettava le norme di sicurezza previste dalla legge.

GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI SUI PREZZI DEI CARBURANTI. SEQUESTRATO UN DISTRIBUTORE ABUSIVO. È emerso che i gestori cedevano gasolio agricolo agevolato, al prezzo di 1,50 € al litro, a soggetti non aventi diritto, alimentando un circuito illecito in un momento di forti tensioni sui prezzi. L’operazione ha portato al sequestro di circa 1.400 litri di carburante, delle attrezzature e di circa 1.000 euro ritenuti provento dell’illecita vendita; alla denuncia di due persone per violazioni in materia di accise, sicurezza e abusivismo commerciale e alla contestazione di una sanzione a un automobilista sorpreso a rifornirsi. La Guardia di Finanza proseguirà i controlli amministrativi, economici e sul territorio per tutelare i consumatori, garantire la leale concorrenza e contrastare frodi e canali illeciti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti. Sequestrato un distributore abusivo

Articoli correlati

Guerra in Iran: Guardia di finanza intensifica a Firenze il controllo sui prezzi dei carburantiFIRENZE – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha disposto un significativo rafforzamento delle attività di controllo...

Crisi in Medio Oriente e prezzi dell'energia: la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera dei carburantiLa situazione internazionale e l'acuirsi della crisi geopolitica nel Medio Oriente stanno procurando significative tensioni sui prezzi dei prodotti...

Tutto quello che riguarda Guardia di Finanza controlli sui prezzi...

Temi più discussi: Carburanti, la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Crisi petrolifera: rafforzati i controlli sui prezzi dei carburanti in Italia; Caro carburante, scattano anche in Veneto i controlli della Guardia di Finanza ai distributori; Il prezzo dei carburanti alle stelle: la Guardia di Finanza intensifica i controlli.

In Calabria prezzi dei carburanti tra i più alti: la Guardia di Finanza di Catanzaro intensifica i controlli in tutta la provinciaCatanzaro - In relazione alle recenti tensioni registrate sui mercati energetici internazionali, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale e ai possibili riflessi sull’andam ... lametino.it

La Guardia di Finanza di Catanzaro intensifica i controlli sulla filiera dei carburanti contro speculazioni e frodi fiscaliIn risposta alle recenti tensioni dei mercati energetici globali e alla posizione della Calabria tra le regioni con i prezzi alla pompa più elevati ... catanzaroinforma.it

CARBURANTI, CONTROLLI RAFFORZATI IN CALABRIA: LA GUARDIA DI FINANZA MONITORA PREZZI E FILIERA A Catanzaro le Fiamme Gialle intensificano le verifiche su distributori e operatori del settore energetico per prevenire speculazioni e frodi fisca - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Padova #Cinofili #NoiconVoi x.com