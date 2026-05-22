Discarica abusiva tra Misilmeri e Santa Flavia | Amianto e incendi a rischio la salute dei residenti

Tra Misilmeri e Santa Flavia si trova una discarica abusiva che continua a creare problemi per i residenti. Sono stati segnalati la presenza di amianto e di incendi che si verificano nell’area, mettendo in pericolo la salute e la sicurezza delle persone che vivono nelle vicinanze. La situazione non sembra essere sotto controllo e le autorità sono state chiamate ad intervenire per verificare e risolvere il problema. La discarica si trova in un’area caratterizzata da scarichi non autorizzati di rifiuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una discarica abusiva continua a minacciare la salute e la sicurezza degli abitanti della zona tra Misilmeri e Santa Flavia. L'area interessata si trova lungo via Vittime delle Foibe, che si collega alla strada provinciale 16, e ospita cumuli di amianto, rifiuti bruciati, carcasse di animali e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amianto, pneumatici e materassi: scoperta discarica abusivaCanna fumaria in amianto, pneumatici, guaine bituminose e altri rifiuti scoperti nel pomeriggio di domenica 12 aprile a Marcianise dai volontari... Una discarica abusiva invade il marciapiede: residenti esasperatiÈ una vera e propria discarica abusiva quella che viene segnalata da un cittadino in via Monsignor De Filippis, a Brindisi.