Discarica abusiva tra Misilmeri e Santa Flavia | Amianto e incendi a rischio la salute dei residenti
Tra Misilmeri e Santa Flavia si trova una discarica abusiva che continua a creare problemi per i residenti. Sono stati segnalati la presenza di amianto e di incendi che si verificano nell’area, mettendo in pericolo la salute e la sicurezza delle persone che vivono nelle vicinanze. La situazione non sembra essere sotto controllo e le autorità sono state chiamate ad intervenire per verificare e risolvere il problema. La discarica si trova in un’area caratterizzata da scarichi non autorizzati di rifiuti.
Una discarica abusiva continua a minacciare la salute e la sicurezza degli abitanti della zona tra Misilmeri e Santa Flavia. L'area interessata si trova lungo via Vittime delle Foibe, che si collega alla strada provinciale 16, e ospita cumuli di amianto, rifiuti bruciati, carcasse di animali e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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