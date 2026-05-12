Una discarica abusiva invade il marciapiede | residenti esasperati

Da brindisireport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente di Brindisi ha segnalato la presenza di una discarica abusiva lungo il marciapiede di via Monsignor De Filippis. L’accumulo di rifiuti si trova in un’area pubblica, creando disagio tra i passanti e sollevando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti nella zona. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che ora dovranno intervenire per rimuovere i materiali e controllare eventuali responsabilità.

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È una vera e propria discarica abusiva quella che viene segnalata da un cittadino in via Monsignor De Filippis, a Brindisi. Il video è chiaro. Un tratto del marciapiede è pressoché inaccessibile, a causa di rifiuti di ogni tipo abbandonati dagli incivili. Si tratta di una situazione ormai.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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