Amianto pneumatici e materassi | scoperta discarica abusiva

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, alcuni volontari dell'associazione Dea-Difesa Eco-Ambientale hanno individuato una discarica abusiva in una zona di Marcianise. L'area conteneva diversi rifiuti tra cui canne fumarie in amianto, pneumatici, guaine bituminose e altri materiali, tutti abbandonati illegalmente. L'intervento dei volontari ha portato alla scoperta di un accumulo di rifiuti che si estendeva su una vasta area.