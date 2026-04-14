Amianto pneumatici e materassi | scoperta discarica abusiva
Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, alcuni volontari dell'associazione Dea-Difesa Eco-Ambientale hanno individuato una discarica abusiva in una zona di Marcianise. L'area conteneva diversi rifiuti tra cui canne fumarie in amianto, pneumatici, guaine bituminose e altri materiali, tutti abbandonati illegalmente. L'intervento dei volontari ha portato alla scoperta di un accumulo di rifiuti che si estendeva su una vasta area.
Canna fumaria in amianto, pneumatici, guaine bituminose e altri rifiuti scoperti nel pomeriggio di domenica 12 aprile a Marcianise dai volontari dell'associazione Dea-Difesa Eco-Ambientale.In una stradina sterrata che fiancheggia via XXV Aprile alcuni volontari ambientali, durante un'attività di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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