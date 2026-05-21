Schianto del volo Rio-Parigi Air France e Airbus colpevoli di omicidio colposo per la morte di 228 persone
La Corte d’appello di Parigi ha giudicato colpevoli sia la compagnia aerea che il costruttore aeronautico per il disastro del volo Rio-Parigi avvenuto nel 2009, che ha causato la morte di 228 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. La sentenza riguarda il secondo grado di giudizio e si basa sull’accusa di omicidio colposo. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha coinvolto le responsabilità delle due aziende nel tragico incidente.
La Corte d’appello di Parigi ha riconosciuto colpevoli Air France e Airbus per «omicidio colposo» nel processo di secondo grado relativo al disastro del volo Rio-Parigi del 2009, costato la vita a 228 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. I giudici hanno definito le due società « uniche e totali responsabili» della tragedia, la più grave nella storia dell’aviazione francese. In primo grado entrambe erano state assolte e hanno continuato a respingere ogni responsabilità penale, ma la Corte le ha comunque condannate al pagamento della multa massima prevista, pari a 225 mila euro ciascuna. Una condanna essenzialmente simbolica, ma che danneggia l’immagine delle due aziende. 🔗 Leggi su Open.online
Inside Air France 447 Chilling Evidence of Passengers Fighting to Survive
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