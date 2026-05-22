Diritto al Gioco | l’Asl Avellino scende in piazza al fianco di Unicef
L’Asl di Avellino ha partecipato a un evento pubblico insieme all’Unicef, dedicato al diritto al gioco per i bambini. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati all’importanza del gioco come elemento essenziale per la crescita, lo sviluppo e il benessere psico-fisico dei più giovani. L’evento ha coinvolto diverse persone, con interventi e attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto dei bambini a giocare liberamente. La partecipazione si è svolta in una piazza della città, attirando l’attenzione di cittadini e famiglie.
Tempo di lettura: 2 minuti Il gioco come strumento fondamentale di crescita, apprendimento e benessere psico-fisico. In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, promossa dal Comitato Provinciale Unicef di Avellino, l’ Asl Avellino scende in campo per i più piccoli. Domenica 24 maggio, dalle 9:00 alle 14:00, lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino si terrà un evento speciale interamente dedicato ai bambini della fascia d’età 0-14 anni. L’ Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ Asl Avellino sarà presente con uno stand dedicato. All’interno di questo spazio, neuropsicomotricisti e operatori specializzati... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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