Diritto al Gioco | l’Asl Avellino scende in piazza al fianco di Unicef

L’Asl di Avellino ha partecipato a un evento pubblico insieme all’Unicef, dedicato al diritto al gioco per i bambini. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati all’importanza del gioco come elemento essenziale per la crescita, lo sviluppo e il benessere psico-fisico dei più giovani. L’evento ha coinvolto diverse persone, con interventi e attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto dei bambini a giocare liberamente. La partecipazione si è svolta in una piazza della città, attirando l’attenzione di cittadini e famiglie.

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