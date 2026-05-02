VIDEO | Pd Arezzo scende in campo al fianco di Ceccarelli | i nomi dei candidati al Comune

Il Partito Democratico di Arezzo ha annunciato i primi sei candidati per le prossime elezioni comunali. Tutti sono attuali consiglieri comunali, scelta che, secondo quanto comunicato dalla dirigenza locale, mira a mantenere la continuità di un percorso iniziato cinque anni fa. La lista si compone di nomi già noti nel panorama politico dell’amministrazione cittadina, e la presentazione ufficiale è avvenuta in un incontro pubblico.

I primi sei nomi della lista sono quelli degli attuali consiglieri. Una scelta, come specificato già in precedenza dalla dirigenza comunale del Pd Arezzo, dettata dalla necessità di dare continuità ad un percorso intrapreso cinque anni fa con il loro ingresso in consiglio comunale.Si sono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di ArezzoArezzo, 21 aprile 2026 – Incontro con i candidati Sindaco di Arezzo il 22 aprile alla Borsa Merci. Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito...