Diretta gol Serie A LIVE | Fiorentina Atalanta 1-1
Nella 38esima giornata di Serie A, si è giocata la partita tra Fiorentina e Atalanta, terminata con un punteggio di 1-1. La sfida è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, comprensivi di sintesi, tabellino e risultati ufficiali. Sono stati forniti anche dettagli sulla moviola e sulla cronaca della partita, offrendo un quadro completo dell'incontro senza commenti o analisi. La partita si è svolta in diretta, con gli appassionati che hanno potuto seguire ogni momento sul momento.
Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid: la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta Fabregas in conferenza stampa: «Voglio la Champions! Le parole di Zanetti sul futuro di Nico Paz? Serve rispetto, non giocherà all’Inter!» Politano: «È stata una bella stagione. Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto» Modric: «Allegri? Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve. Sta facendo un lavoro eccezionale» Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid: la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta Guardiola svela: «Non allenerò per un po’. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
IN DIRETTA: Fiorentina vs Atalanta | Serie A | Simulazione di gioco
Sullo stesso argomento
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Fiorentina AtalantaFabregas in conferenza stampa: «Voglio la Champions! Le parole di Zanetti sul futuro di Nico Paz? Serve rispetto, non giocherà all’Inter!» Roma...
Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Juventus 0-1, la decide il gol dell’ex di BogaSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare...
SERIE A I Fiorentina-Atalanta termina 1-1 nell'anticipo dell'ultima giornata. I gol di Piccoli per la Viola al 3' e il pari della Dea con un'autorete di Comuzzo all''82' CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/22/serie-a-fiorentin facebook
Discussione post-partita: AC Milan 2-3 Atalanta | Serie A reddit
Fiorentina – Atalanta LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° GiornataLa 38ª giornata di Serie A 2025-2026 si apre venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospita l’Atalanta in una partita che non ha più il peso decisivo della classifica, ma resta ... stadiosport.it
DIRETTA / Fiorentina-Atalanta 0-0, segui il live di Firenzetoday20:39 Nell'Atalanta l'ex Raffaele Palladino risponde con il consueto 3-4-2-1, anch'esso con tante rotazioni. In porta si rivede Sportiello, difesa formata da Scalvini, Hien e Ahanor. Centrocampo ... firenzetoday.it