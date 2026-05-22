Diretta gol Serie A LIVE | in campo Fiorentina Atalanta

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata conclusiva del campionato di Serie A, si sono disputate le partite tra Fiorentina e Atalanta. La diretta gol ha fornito aggiornamenti in tempo reale con sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca dettagliata delle sfide. Le partite sono state trasmesse in diretta, offrendo agli appassionati tutte le informazioni sulle azioni e gli esiti delle gare della 38ª giornata.

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