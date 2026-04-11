Diretta gol Serie A LIVE | Atalanta Juventus 0-1 la decide il gol dell’ex di Boga

Durante la 32esima giornata del campionato di Serie A, si è disputata la sfida tra Atalanta e Juventus, terminata con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da un ex giocatore, Boga. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live, offrendo un quadro completo dell'incontro.

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