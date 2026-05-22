DIRETTA Fiorentina-Atalanta 1-1 triplice fischio al Franchi

La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un risultato di 1-1, con il triplice fischio che ha sancito la fine dell'incontro al stadio Franchi. La gara si è conclusa in parità, senza ulteriori cambiamenti nel punteggio, e i tifosi presenti hanno accompagnato la fine del match con fischi. La partita ha visto entrambe le squadre ottenere un gol ciascuna nel corso dei 90 minuti, portando al risultato finale di pari.

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