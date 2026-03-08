DIRETTA Fiorentina-Parma 0-0 triplice fischio al Franchi

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa con un punteggio di 0-0, con il triplice fischio che è arrivato allo stadio Franchi tra i fischi dei tifosi. La gara è iniziata alle 16:59 e si è conclusa senza reti segnate. I giocatori hanno terminato la partita con entrambe le squadre ferme sul risultato di parità.

16:59 Termina tra i fischi del Franchi la gara tra Fiorentina e Parma. Una partita con poche emozioni che non ha lasciato soddisfatti i tifosi viola, che si aspettavano molto di più dalla propria squadra, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. A parte qualche fiammata infatti, la squadra di Vanoli è parsa ancora spenta e senza idee. In ogni caso arriva un punto che fa salire a quota 25 i viola e che per lo meno gli permette di staccarsi dal terzultimo posto, occupato a quota 24 dalla Cremonese, prossima avversaria della Fiorentina. Grazie per aver seguito la diretta testuale del match, a breve su Firenzetoday sintesi e commento della gara. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIRETTA / Fiorentina-Cremonese 1-0, triplice fischio al FranchiDopo un primo tempo a senso unico e un rigore tolto a Piccoli, la Fiorentina continua a spingere nella ripresa e viene premiata nel recupero dalla... DIRETTA / Fiorentina-Milan 1-1, triplice fischio al FranchiAncora una prova di personalità, ancora applausi, ma anche un finale che lascia tanta amarezza. Parma-Fiorentina 1-0 | Illusione già svanita Aggiornamenti e contenuti dedicati a DIRETTA Fiorentina Parma 0 0 triplice.... Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Fiorentina - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Fiorentina-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Fiorentina-Parma 0-0: primo tempo noioso, fischi dello stadio / DirettaFirenze, 8 marzo 2026 – Questo Fiorentina-Parma non è (non ancora) una partita da dentro o fuori, ma poco ci manca. A partire dalle 15, viola e ducali si sfidano per tre punti molto pesanti. lanazione.it Fiorentina-Parma: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Fiorentina-Parma di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Poca precisione al Franchi: tra Fiorentina e Parma non segna nessuno. Per la squadra di Cuesta è un altro punto prezioso che dà continuità agli ultimi 4 risultati utili (3 vittorie e 1 pareggio), gli uomini di Vanoli sprecano invece l'occasione di allontanarsi dalla x.com Fiorentina-Parma 0-0: Il fischio della fine del primo tempo viene accompagnato dai fischi del Franchi per la squadra di Vanoli, che ha giocato una prima frazione senza ritmo e soprattutto senza quella reazione che il pubblico si attendeva dopo le ultime due pa - facebook.com facebook