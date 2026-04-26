DIRETTA Fiorentina-Sassuolo 0-0 triplice fischio al Franchi

Da firenzetoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 14:28 si è conclusa la partita tra Fiorentina e Sassuolo con il risultato di 0-0. La gara si è disputata allo stadio Franchi e ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a segnare. Dopo il pareggio del Lecce, la Fiorentina ha ottenuto un altro punto, avvicinandosi alla zona salvezza. La diretta è ancora in aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA14:28 Dopo il pari di Lecce la Fiorentina si prende un altro punticino che li avvicina alla salvezza. Se la classifica dice +9 sul terzultimo posto, non fa sorridere la prestazione dei viola, che ha fatto scaturire qualche fischio del Franchi al triplice.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cade ancora la Fiorentina Arriva la contestazione della curva al triplice fischio

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