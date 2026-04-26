DIRETTA Fiorentina-Sassuolo 0-0 triplice fischio al Franchi

Alle 14:28 si è conclusa la partita tra Fiorentina e Sassuolo con il risultato di 0-0. La gara si è disputata allo stadio Franchi e ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a segnare. Dopo il pareggio del Lecce, la Fiorentina ha ottenuto un altro punto, avvicinandosi alla zona salvezza. La diretta è ancora in aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA14:28 Dopo il pari di Lecce la Fiorentina si prende un altro punticino che li avvicina alla salvezza. Se la classifica dice +9 sul terzultimo posto, non fa sorridere la prestazione dei viola, che ha fatto scaturire qualche fischio del Franchi al triplice.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Cade ancora la Fiorentina Arriva la contestazione della curva al triplice fischio Notizie correlate Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Parma 0-0, triplice fischio al Franchi DIRETTA / Fiorentina-Crystal Palace 2-1, triplice fischio al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA23:00 E' una notte amara per la Fiorentina, che dopo quattro anni di partecipazione, saluta la Conference League... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A: in campo Fiorentina-Sassuolo DIRETTA Probabili formazioni. Fiorentina-Sassuolo 0-0. La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Viola di Vanoli scende in campo al Franchi per contendere ai neroverdi di Grosso la 34ª giornata di campionato: in palio 3 punti chiave per la salvezza ... tuttosport.com Fiorentina sprecona, Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina - facebook.com facebook #Fiorentina sprecona, #Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina x.com