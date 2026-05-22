DIRETTA Fiorentina-Atalanta 1-0 regge il gol di Piccoli

Da firenzetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, la squadra di casa è passata in vantaggio con un gol di Piccoli. Al 74° minuto, la Fiorentina ha effettuato due sostituzioni: Gosens e Gudmundsson sono usciti, mentre sono entrati Balbo e Solomon. La partita continua con il risultato di 1-0 a favore della Fiorentina.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA74' Altro doppio cambio nella Fiorentina: escono Gosens e Gudmundsson, entrano Balbo e Solomon.71' Ritmi non altissimi al Franchi, l'Atalanta prova a cercare il pari ma non in maniera assidua, Fiorentina che si limita a controllare il risultato.67' Doppio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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