DIRETTA Fiorentina-Lazio 1-0 regge il gol di Gosens

Nel corso della partita tra Fiorentina e Lazio, il punteggio è rimasto invariato sul 1-0, con il gol di Gosens. All'83’ si è verificato un cambio per la Fiorentina: Fazzini è stato sostituito da Solomon, che rientra in campo dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo per più di un mese e mezzo. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a mantenere o recuperare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA83' Cambio nella Fiorentina: esce Fazzini ed entra Solomon, che si rivede in campo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e mezzo.80' DE GEA SALVA LA FIORENTINA! Cross dalla corsia mancina di Tavares, Ratkov schiaccia il pallone di testa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, Gosens la sblocca di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia. Fiorentina: Kean e Solomon in panchina contro la Lazio. Fuori anche Gosens. Forse titolare il ventenne BalboRecuperato da una lesione al retto femorale della coscia destra Manor Solomon, ma sarà confermato esterno offensivo Harrison, con Piccoli punta... DODÒ al 98’ La Fiorentina si divora il gol vittoria Argomenti più discussi: Fiorentina - Lazio; Fiorentina-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Fiorentina-Lazio e tutto lo sport in tv del 13 aprile. La Fiorentina chiude avanti il primo tempo contro la Lazio: decide un gol di Gosens al termine dei primi 45 minuti. Come finisce - facebook.com facebook #SerieA - Goal Alert: Fiorentina *1-0 Lazio *(Gosens 28‘) #SSFootball x.com