Lecce-Fiorentina 0-1 | gran gol di Harrison Piccoli manca il raddoppio La partita in diretta

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Lecce e Fiorentina si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 1-0, grazie a un gol di Harrison nel primo tempo. Nei minuti successivi, Piccoli ha avuto l'opportunità di raddoppiare, ma non è riuscito a trovare la rete. La partita si è svolta il 20 aprile 2026 e rappresenta un passo importante nella lotta per la salvezza del Lecce, che si trova a 27 punti in classifica, mentre la Fiorentina si avvicina alla conclusione della stagione con 38 punti.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Gran gol di Mandragora con un tiro a effetto porta avanti i viola. E' il 29' Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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