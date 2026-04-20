Lecce-Fiorentina 0-1 | gran gol di Harrison Piccoli manca il raddoppio La partita in diretta

Il match tra Lecce e Fiorentina si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 1-0, grazie a un gol di Harrison nel primo tempo. Nei minuti successivi, Piccoli ha avuto l'opportunità di raddoppiare, ma non è riuscito a trovare la rete. La partita si è svolta il 20 aprile 2026 e rappresenta un passo importante nella lotta per la salvezza del Lecce, che si trova a 27 punti in classifica, mentre la Fiorentina si avvicina alla conclusione della stagione con 38 punti.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Gran gol di Mandragora con un tiro a effetto porta avanti i viola. E' il 29' Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina 0-1: gran gol di Harrison. Piccoli manca il raddoppio. La partita in diretta IN DIRETTA : Fiorentina-LecceSerie A 2025| Partita in DIRETTA PES eFOOTBALL Notizie correlate Lecce-Fiorentina 0-1: gran gol di Harrison. La partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal... Lecce-Fiorentina diretta: la sblocca HarrisonPer capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Lecce-Fiorentina 0-0: la partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i ... lanazione.it DIRETTA | Lecce Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Coulibaly! (20 aprile 2026)Diretta Lecce Fiorentina streaming video tv: i viola affrontano una trasferta importante per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. ilsussidiario.net Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: da Solomon a Banda, Gandelman, Brescianini e Stulic Tutte le scelte shorturl.at/3m7o2 facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com