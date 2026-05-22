DIRETTA Fiorentina-Atalanta 0-0 segui il live di Firenzetoday
La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un risultato di 0-0 al termine dei novanta minuti. La Fiorentina, che ha ospitato la squadra ospite allo stadio Franchi, ha affrontato questa sfida in una stagione caratterizzata da risultati deludenti, con alcune contestazioni tra i tifosi. La gara si è svolta in un clima di tensione, con i giocatori che si sono affrontati senza segnare nessuna rete. La sfida è stata aggiornata in tempo reale con commenti e dettagli sulla diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:34 Tra bilanci amari, riflessioni sul futuro e una contestazione ormai esplosa, la Fiorentina chiude questa sera al Franchi una stagione da dimenticare ospitando l’Atalanta dell’ex Raffaele Palladino. Una partita che, ai fini della classifica, conta poco per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Atalanta 2-0 Fiorentina
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