DIRETTA Fiorentina-Rakow 0-0 segui il live di Firenzetoday

Alle 20:45, i lettori di Firenzetoday sono invitati a seguire la diretta testuale di Fiorentina-Rakow, partita valida per l’andata degli ottavi di Conference League. La partita si gioca allo stadio e al momento il risultato è di 0-0. La cronaca si concentra sugli sviluppi della sfida tra le due squadre, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

7' Ivi Lopes ci prova su punizione, distanza però considerevole e pallone che termina abbondantemente fuori. 5' Non l'approccio migliore della Fiorentina a questa gara, Rakow che ha cominciato in maniera migliore e che sta attaccando maggiormente. 2' OCCASIONE RAKOW! Subito in avanti i polacchi, con Pikow che penetra in area dalla sinistra e calcia rasoterra sul primo palo, bella parata di Christensen che respinge. 1' E' la Fiorentina a muovere il primo pallone del match. Ricordiamo che chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaka. 20:56 Squadra arbitrale bulgara per il match di questa sera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo reale

DIRETTA / Fiorentina-Rakow 0-0, segui il live di Firenzetoday20:53 Il Rakow di Tomczyk scende in campo con un 3-4-3. Tra i pali c'è Zych, davanti a lui Tudor (nipote dell'attuale allenatore del Tottenham), Racovitan e Svarnas. Il centrocampo è composto da ...

