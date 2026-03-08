DIRETTA Fiorentina-Parma 0-0 segui il live di Firenzetoday

Alle 11:00 si tiene la diretta della partita tra Fiorentina e Parma. Al 11° minuto, Strefezza del Parma riceve una palla persa da Gudmundsson e avanza verso il limite dell’area. Dopo aver condotto il pallone, lascia partire un tiro potente che termina sopra la traversa. La partita si svolge senza altri eventi significativi fino a questo momento.

30' Prova a rientrare in campo Dodo, che sembra aver superato il dolore. 27' Dodo si allunga il pallone superando Valeri, poi perde l'appoggio sul piede scivolando, rimane a terra dolorante il brasiliano. 25' Tiro dal limite di Fagioli che viene respinto dalla difesa del Parma. 23' Fallo di Harrison su Valeri, ha rischiato il giallo l'inglese, entrato a gamba alta sull'avversario. 20' Passati i primi venti minuti di gioco, si viaggia a un ritmo abbastanza basso al Franchi per il momento. 18' Cross di Sorensen sul secondo palo, Strefezza stacca di testa ma non inquadra la porta. 17' Bella idea di Gosens, che cerca la palla in profondità per Piccoli, bravo Corvi che legge prima le intenzioni del tedesco e in uscita allontana con i piedi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

DIRETTA / Parma-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayNel mezzo delle festività natalizie, la Fiorentina cercava a Parma un segnale di continuità, una conferma che la vittoria contro l’Udinese non fosse...

DIRETTA / Parma-Fiorentina 1-0, segui il live di FirenzetodayNel mezzo delle festività natalizie, la Fiorentina cercava a Parma un segnale di continuità, una conferma che la vittoria contro l’Udinese non fosse...

Parma-Fiorentina 1-0 | Illusione già svanita

Approfondimenti e contenuti su DIRETTA Fiorentina Parma 0 0 segui il....

Temi più discussi: Fiorentina-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Fiorentina - Diretta; Fiorentina-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: Fiorentina-Parma in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni.

Fiorentina-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeFIRENZE - Ormai per la Fiorentina è diventata una costante in questa stagione tormentata: ogni gara diventa cruciale, ogni sfida sa di ultima spiaggia, ogni match deve essere quello del riscatto e del ... tuttosport.com

Fiorentina-Parma 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!6' - Fagioli rischia provando a spezzare un raddoppio, perde il pallone ma Mandragora ferma subito Pellegrini con un fallo. 5' - Copione della partita già chiaro: il ... firenzeviola.it

We have kick-off in #Fiorentina vs. #Parma and #Bologna vs. #HellasVerona ! Join us on the LIVEBLOG! #FiorentinaParma #BolognaVerona #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

SERIE A | In campo Fiorentina-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook