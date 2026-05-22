DIRETTA Fiorentina-Atalanta 0-0 assedio dei nerazzurri
Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, il punteggio è fermo sullo 0-0. Al minuto 36, un cross viene deviato dalla difesa viola, senza riuscire a bloccare l’azione. Un minuto prima, Piccoli ha commesso un fallo sulla trequarti, concedendo una punizione agli ospiti. La gara si sta svolgendo con continui tentativi offensivi da parte dei nerazzurri, che cercano di trovare il modo di sbloccare il risultato. La partita resta aperta e ancora in equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA36' Palla calciata in mezzo, sfera respinta dalla difesa viola. 35' Piccoli commette fallo su Hien, punizione interessante sulla trequarti per gli orobici.32' De Roon prova la conclusione dalla distanza, pallone che termina in curva.29' Sulemana cerca di andare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Highlights Under 15: Fiorentina - Atalanta 3 - 3
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