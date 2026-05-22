DIRETTA Fiorentina-Atalanta 0-0 assedio dei nerazzurri

Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, il punteggio è fermo sullo 0-0. Al minuto 36, un cross viene deviato dalla difesa viola, senza riuscire a bloccare l’azione. Un minuto prima, Piccoli ha commesso un fallo sulla trequarti, concedendo una punizione agli ospiti. La gara si sta svolgendo con continui tentativi offensivi da parte dei nerazzurri, che cercano di trovare il modo di sbloccare il risultato. La partita resta aperta e ancora in equilibrio.

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