DIRETTA Juventus-Fiorentina 0-1 assedio bianconero i viola reggono
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, il risultato è 0-1 in favore dei viola. La Juventus ha cercato di reagire con un attacco continuo, in particolare nel secondo tempo, quando al 58’ Yildiz ha avviato una ripartenza che ha portato Conceicao a calciare con forza sul primo palo. Tuttavia, il portiere avversario si è opposto con un intervento decisivo, respingendo con il piede sinistro. La gara si svolge sotto la pioggia, con i bianconeri che spingono per pareggiare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA58' ANCORA JUVE VICINA AL GOL! Ripartenza dei bianconeri giostrata da Yildiz, che poi appoggia a Conceicao che calcia forte col destro sul primo palo, ancora decisivo De Gea che respinge col piede sinistro.57' OCCASIONE JUVE! Buona sponda di Vlahovic per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Juventus-Fiorentina 1-0 | Carbonell al 92 punisce la viola |
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