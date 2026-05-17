DIRETTA Juventus-Fiorentina 0-1 assedio bianconero i viola reggono

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, il risultato è 0-1 in favore dei viola. La Juventus ha cercato di reagire con un attacco continuo, in particolare nel secondo tempo, quando al 58’ Yildiz ha avviato una ripartenza che ha portato Conceicao a calciare con forza sul primo palo. Tuttavia, il portiere avversario si è opposto con un intervento decisivo, respingendo con il piede sinistro. La gara si svolge sotto la pioggia, con i bianconeri che spingono per pareggiare.

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