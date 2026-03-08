Inter Primavera Fiorentina 3-2 | pazza rimonta dei giovani nerazzurri e tre punti d’oro

Nell'incontro tra l'Inter Primavera e la Fiorentina, i giovani nerazzurri hanno compiuto una rimonta sorprendente, portando a casa una vittoria per 3-2. La partita si è conclusa con un finale emozionante, grazie a una serie di gol che hanno ribaltato il risultato in favore dell’Inter. La sfida si è disputata in un contesto di grande intensità e ritmo.

di Alberto Petrosilli Inter Primavera Fiorentina: incredibile rimonta dei nerazzurri di Carbone che portano a casa tre punti importantissimi al fotofinish. Pomeriggio di pura adrenalina per l’ Inter Primavera, che al KONAMI Youth Development Centre ritrova il sorriso e tre punti pesantissimi contro la Fiorentina. I ragazzi di Carbone interrompono un digiuno di successi durato cinque giornate, imponendosi per 3-2 al termine di una rimonta mozzafiato che profuma di rinascita per il settore giovanile nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Primavera Fiorentina 3-2: il resoconto del match. La gara si accende nella ripresa: la doppietta di Puzzoli per i viola gela i padroni di casa, intermezzata dal momentaneo pareggio di Kukulis. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Fiorentina 3-2: pazza rimonta dei giovani nerazzurri e tre punti d’oro Primavera. Pazza rimonta dei baby nerazzurri nel derbyDa una rimonta (completa, contro il Pisa) ad un’altra (parziale, nel campionato Primavera), è sempre la solita pazza Inter. Inter Primavera, rimonta “pazza” a Cagliari: Mancuso salva i nerazzurri: il resoconto del matchCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Tutto quello che riguarda Inter Primavera Fiorentina. Temi più discussi: Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Settore Giovanile: gli impegni del 7 e 8 marzo -; Primavera 1. Roma - Parma e Inter - Fiorentina le sfide clou della 29° giornata: il programma; Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina. Primavera - Rimonta mozzafiato nel finale: l'Inter batte la Fiorentina 3-2 nel recupero e torna alla vittoriaGrande rimonta per l'Inter Primavera, che batte la Fiorentina 3-2 nel recupero dopo una partita tutt'altro che semplice. I tre punti, fondamentali, arrivano contro una delle prime ... fcinternews.it Primavera, Inter-Fiorentina, 1-2 al 70': doppietta di Puzzoli e viola di nuovo in vantaggioINTER-FIORENTINA 1-2 Marcatore: Puzzoli (47', 59'), Kukulis (54') 65' - Ammonito Turnone. Fallo tattico su El Mahboubi. 61' - Doppio cambio Inter: escono Zanchetta ... fcinternews.it Primavera, Inter-Fiorentina 3-2 (91' El Mahboubi) L'Inter ribalta la Fiorentina con il rigore di El Mahboubi: due gol in 4 minuti e risultato ribaltato x.com Primavera, comincia Inter-Fiorentina! Segui qui la diretta testuale dell'incontro https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/primavera-inter-fiorentina-live/ - facebook.com facebook