A Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, apre Dinosaurs Experience, un villaggio preistorico che permette ai visitatori di immergersi in un ambiente popolato da dinosauri animatronici a grandezza naturale. L’evento include laboratori dedicati e la presenza di supereroi, creando un percorso che combina elementi educativi e di intrattenimento. L’installazione rimarrà aperta al pubblico per un periodo ancora da definire, offrendo un’esperienza rivolta a tutte le età.

Dinosaurs Experience arriva alla Mostra d’Oltremare di Napoli: un viaggio straordinario tra dinosauri animatronici a grandezza naturale, laboratori e supereroi. Il capoluogo campano si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile dedicato alle famiglie e agli amanti dell’avventura. L’attesissima manifestazione denominata Dinosaurs Experience ha ufficialmente aperto i battenti all’interno degli spazi verdi della Mostra d’Oltremare, precisamente nell’affascinante cornice del laghetto Fasilides e del Parco Robinson. Questa terza edizione dell’evento si presenta al pubblico con una veste totalmente rinnovata, promettendo di trasportare grandi e piccini in un emozionante viaggio a ritroso nel tempo, dove la storia della Terra si fonde con la fantasia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dinosaurs Experience: apre a Napoli il villaggio preistorico con rettili giganti e supereroi

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