Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l' evento Flow Form Function?

Durante il Fuorisalone 2026, una società internazionale ha inaugurato il suo nuovo centro espositivo a Milano. L'apertura è stata accompagnata da un evento chiamato Flow. Form. Function?, che ha segnato l'inizio delle attività del primo spazio polifunzionale del Gruppo nel mondo. La struttura si trova presso l'Opificio 31, nel distretto milanese dedicato al design, e sarà aperta al pubblico per tutte le attività di presentazione e approfondimento.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione del Fuorisalone 2026, Geberit apre ufficialmente al pubblico il suo nuovo Geberit Experience Center, il primo spazio polifunzionale del Gruppo a livello internazionale presso Opificio 31, nel cuore del distretto milanese del design. Pensato come luogo di incontro e confronto con progettisti, architetti, imprese, installatori, stakeholder e comunità locale, il nuovo spazio nasce con l'obiettivo di raccontare l'identità del brand attraverso un'esperienza aperta, immersiva e relazionale. Ad accompagnare questa apertura, con l'evento Flow. Form. Function, è la presentazione in esclusiva dell'installazione R?S realizzata dallo studio di design svizzero atelier oï che darà il benvenuto al pubblico al Geberit Experience Center.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l'evento Flow. Form. Function? Notizie correlate Leggi anche: Geberit a Milano apre primo spazio polifunzionale del gruppo Geberit apre a Milano primo spazio polifunzionale del gruppo(Adnkronos) – Geberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce –... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fuorisalone 2026, gli eventi di lunedì 20 aprile; FuoriSalone 2026: nuovi showroom aprono nel centro di Milano; Dal simposio di Prada alla casa magica di Nilufar passando per le sperimentazioni di Alcova: tutti gli eventi del Fuorisalone 2026; Fuorisalone 2026: BTicino presente!. Geberit a Milano apre primo spazio polifunzionale del gruppoMilano, 17 mar. (Adnkronos) - Geberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce - viene spiegato dal gruppo in una nota - ... notizie.tiscali.it Geberit apre a Milano primo spazio polifunzionale del gruppoGeberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce - viene spiegato dal gruppo in una nota - come luogo di incontro e ... adnkronos.com Geberit apre a Milano il primo Experience Center internazionale: uno spazio permanente di 800 mq in via Tortona 31 tra design bagno, innovazione e cultura dell'acqua. Apertura al pubblico dal FuoriSalone 2026. Geberit - facebook.com facebook