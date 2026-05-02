Como-Napoli Conte spiazza tutti | panchina per un big

Alle 18:00 di oggi si disputa la partita tra Como e Napoli, valida per la 35ª giornata di campionato. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, con molti interessati alle scelte di formazione dei rispettivi allenatori. Tra le novità, spicca la presenza in panchina di un grande nome del calcio, che ha sorpreso gli spettatori e modificato le aspettative per l’incontro.

Cresce l’attesa per la gara di oggi delle ore 18:00 valida per la 35esima giornata: ecco le ultimissime. Alle ore 18:00 Como e Napoli si affrontano in una delle gare più attese della 35esima giornata di Serie A: i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi al quarto posto della Juve, mentre gli azzurri puntano a chiudere nel migliore dei modi la stagione anche se il discorso scudetto sembra ormai chiuso. Anguissa (Ansa) – Calciomercato.it Conte recupera Di Lorenzo, reduce da un lungo stop per infortunio. Anguissa, invece, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: una scelta davvero inaspettata se si considera l’importanza del centrocampista camerunese negli equilibri tattici del Napoli.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Como-Napoli, Conte spiazza tutti: panchina per un big Notizie correlate Napoli, Conte spiazza tutti: decisione singolare alla ripresa degli allenamentiColpo di scena in casa Napoli dopo la vittoria sul campo del Cagliari: ecco le ultime da Castel Volturno. Clamoroso Napoli, Conte spiazza tutti: “Sta pensando di prendersi una pausa”Le ultime settimane sono probabilmente le migliori in assoluto della stagione del Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Sprint Champions: Como-Napoli anima la volata; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Como-Napoli, l'allievo contro il maestro al Sinigaglia. Fabregas: Champions? Resto molto prudente. Pronostico Como-Napoli, terzo atto Fabregas-Conte: occhio alle motivazioniComo-Napoli è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Como-Napoli, intervista Arturo Di Napoli: «Conte resti in azzurro. In Italia manca il coraggio, non il talento»Ha conosciuto Napoli e Milano, soprattutto ha conosciuto Napoli e Inter. Le squadre che si passeranno - con ogni probabilità - ancora una volta lo scettro di ... ilmattino.it Como e Napoli si affrontano per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Le probabili formazioni delle due squadre. - facebook.com facebook Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla x.com