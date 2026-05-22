Dimmi La Verità | Elena Bonetti Azione | La nuova legge elettorale sarebbe un disastro

Da laverita.info 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio 2026, nel programma #DimmiLaVerità, il presidente di un partito politico ha espresso forti critiche sulla proposta di una nuova legge elettorale. Secondo lui, questa legge porterebbe conseguenze negative per i cittadini e il funzionamento del sistema elettorale. Non sono state fornite, però, dettagli specifici sui contenuti della legge o sui motivi di questa bocciatura. La discussione si concentra esclusivamente sulle opinioni del rappresentante politico in merito alla riforma proposta.

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Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini. Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea. Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena. Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione. Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico. 🔗 Leggi su Laverita.info

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