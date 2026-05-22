Il 22 maggio 2026, nel programma #DimmiLaVerità, il presidente di un partito politico ha espresso forti critiche sulla proposta di una nuova legge elettorale. Secondo lui, questa legge porterebbe conseguenze negative per i cittadini e il funzionamento del sistema elettorale. Non sono state fornite, però, dettagli specifici sui contenuti della legge o sui motivi di questa bocciatura. La discussione si concentra esclusivamente sulle opinioni del rappresentante politico in merito alla riforma proposta.

Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini. Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea. Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena. Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione. Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Elena Bonetti (Azione): «La nuova legge elettorale sarebbe un disastro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «I sondaggi interni sono un disastro per Trump»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Elena Bonetti allo Ieo, la malattia è ancora troppo uno stigmaLa malattia è ancora troppo uno stigma. Lo ha detto Elena Bonetti, presidente di Azione ed ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, intervenendo all'incontro Ieo con le donne a Milano, a ... ansa.it

Elena Bonetti e il tumore al seno: Racconto la mia fragilità e il baratro di fronte alla malattiaLa deputata di Azione ed ex ministra alla Famiglia ha parlato della doppia mastectomia che ha subìto dal palco del Teatro Manzoni a Milano, durante ... milano.repubblica.it