Nella puntata di oggi di #DimmiLaVerità, il 30 aprile 2026, si analizzano i sondaggi interni relativi all’ex presidente degli Stati Uniti. Secondo un esperto di politica americana, i dati raccolti all’interno del partito mostrano risultati molto negativi per l’ex mandatario. Nessuna interpretazione o commento aggiuntivo viene fornito, limitandosi ai fatti relativi alle rilevazioni e alle loro conseguenze politiche.

Ecco #DimmiLaVerità del 30 aprile 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega che per Trump i sondaggi interni sono disastrosi. Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin ci spiega le prospettive della crisi energetica. Ecco #DimmiLaVerità del 28 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci spiega perché giovedì sarà il giorno cruciale per l'inchiesta su Rocchi e gli arbitri. Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana. Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «I sondaggi interni sono un disastro per Trump»

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