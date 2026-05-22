Dimissioni a sorpresa Frattasi lascia la cybersicurezza

Il prefetto Bruno Frattasi ha deciso di lasciare il suo incarico come direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con quasi un anno di anticipo rispetto alla fine del suo mandato. La notizia delle sue dimissioni è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Frattasi aveva assunto questa posizione poco più di due anni fa, e ora si prepara a lasciare l’incarico senza che siano stati annunciati eventuali successori o cambiamenti immediati nella gestione dell’agenzia.

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Con quasi un anno di anticipo sulla scadenza naturale del suo mandato, il prefetto Bruno Frattasi ha rassegnato le dimissioni da direttore generale dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). La lettera, che sarebbe stata formalmente recapitata a Palazzo Chigi, giustifica la scelta adducendo "motivi personali". Tuttavia, secondo diverse fonti, da tempo era venuta meno la fiducia del governo nei suoi confronti, in particolare quella del sottosegretario Alfredo Mantovano, titolare della delega strategica alla sicurezza informatica e all’intelligence. Frattasi, 70 anni, era stato nominato il 9 marzo 2023 durante il Consiglio dei ministri svoltosi a Cutro, dopo una lunga carriera che lo ha visto come capo di gabinetto al Viminale e prefetto di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dimissioni a sorpresa. Frattasi lascia la cybersicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cambia la Cybersicurezza: lascia Frattasi, in pole QuaciviSono arrivate con quasi un anno di anticipo sul tavolo di Giorgia Meloni le dimissioni «per motivi personali» del prefetto Bruno Frattasi da... Chi è Bruno Frattasi ex direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dimesso a sorpresaLascia a sorpresa l’incarico il capo di uno degli enti governativi italiani più delicati. Dimissioni a sorpresa. Frattasi lascia la cybersicurezzaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Bruno Frattasi si è dimesso da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionaleL'ex prefetto di Roma avrebbe avanzato le sue dimissioni a Palazzo Chigi ieri per motivi personali. Nel prossimo Consiglio dei ministri, previsto per domani in tarda serata, sarà designato il suo su ... ilfoglio.it