Chi è Bruno Frattasi ex direttore generale dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale dimesso a sorpresa

Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha annunciato improvvisamente le sue dimissioni. La decisione è stata comunicata senza preavviso e senza motivazioni ufficiali. La sua nomina risale a diversi anni fa e durante il suo incarico ha gestito questioni legate alla sicurezza digitale e alla protezione delle infrastrutture critiche. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui motivi della sua uscita dall’incarico. La notizia ha generato attenzione tra gli operatori del settore e le istituzioni coinvolte.

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Lascia a sorpresa l’incarico il capo di uno degli enti governativi italiani più delicati. Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Bruno Frattasi, ha consegnato senza preavviso le sue dimissioni a Giorgia Meloni. Una decisione che arriva quasi un anno prima della scadenza naturale e che sarebbe stata giustificata per “motivi personali”. Il favorito per la successione sarebbe l’ex amministratore delegato di Sogei, Andrea Quacivi. Le dimissioni di Bruno Frattasi Il favorito per il ruolo di direttore generale I contrasti tra governo e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale Le dimissioni di Bruno Frattasi... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chi è Bruno Frattasi ex direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dimesso a sorpresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si è dimesso Bruno Frattasi, direttore generale dell’agenzia per la Cybersicurezza(Adnkronos) – A quanto si apprende il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Cybersicurezza: si è dimesso Frattasi, direttore dell’Agenzia nazionale. Lo sostituirà QuaciviROMA – Si è dimesso il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. INTERNI. L’ex prefetto di Roma Bruno Frattasi, 70 anni, si è dimesso dalla guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con una lettera a Palazzo Chigi in cui giustifica la scelta per motivi personali. 1/n x.com Cambio al vertice dei cyber 007: chi è il nuovo controllore del web in ItaliaL'ex prefetto Bruno Frattasi ha rassegnato le proprie dimissioni a palazzo Chigi: fonti indicano come successore Andrea Quacivi, ex amministratore delegato Sogei ... today.it Agenzia per la Cybersicurezza, si dimette il prefetto Bruno FrattasiIl prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi tra cui q ... tgcom24.mediaset.it