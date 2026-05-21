Cambia la Cybersicurezza | lascia Frattasi in pole Quacivi

Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dal suo ruolo di direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, annunciando la decisione con motivazioni di carattere personale. La sua uscita dal incarico è arrivata con quasi un anno di anticipo rispetto alle scadenze previste e si inserisce in un quadro di cambiamenti in atto nel settore della sicurezza informatica. Tra i candidati per la successione, il nome di un altro prefetto, Quacivi, è risultato in pole position.

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