Cambia la Cybersicurezza | lascia Frattasi in pole Quacivi
Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dal suo ruolo di direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, annunciando la decisione con motivazioni di carattere personale. La sua uscita dal incarico è arrivata con quasi un anno di anticipo rispetto alle scadenze previste e si inserisce in un quadro di cambiamenti in atto nel settore della sicurezza informatica. Tra i candidati per la successione, il nome di un altro prefetto, Quacivi, è risultato in pole position.
Sono arrivate con quasi un anno di anticipo sul tavolo di Giorgia Meloni le dimissioni «per motivi personali» del prefetto Bruno Frattasi da direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Frattasi era stato nominato il 9 marzo 2023 durante il Consiglio dei ministri riunito a Cutro. La scelta del successore potrebbe arrivare già nel Cdm di venerdì, se si risolverà positivamente in queste ore il confronto in corso sul successore. In pole c’è l’ex amministratore delegato di Sogei, Andrea Quacivi, anche se tra i papabili era entrato anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini. La proposta spetta alla presidente del Consiglio. E... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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