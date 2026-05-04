Inter Dimarco è il miglior assist-man della Serie A? Il meglio della stagione 2025 2026
Nella stagione 20252026 di Serie A, un giocatore si è distinto come il migliore assist-man, contribuendo in modo significativo alla conquista dello scudetto da parte della sua squadra. Con un ruolo chiave nel reparto offensivo, ha distribuito il maggior numero di assist tra tutti i calciatori del campionato. La sua performance ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che hanno riconosciuto il suo apporto alla vittoria del titolo.
Tra i protagonisti assoluti dello scudetto conquistato con tre giornate di anticipo dopo la vittoria sul Parma, Dimarco ha stabilito un record importante per numero di assist: 18 in una stagione, scalzando il Papu Gomez dal trono dei migliori assist-men della Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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