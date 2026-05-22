Difesa della costa e della frazione dalle frane servono oltre 3 milioni di euro di finanziamenti ministeriali

Da cesenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati assegnati oltre 3 milioni di euro di finanziamenti ministeriali per interventi di protezione della costa e di una frazione delle zone collinari. Le risorse saranno utilizzate per realizzare casse di laminazione, ripristinare argini e realizzare opere idrauliche lungo il litorale marino. Inoltre, sono previsti interventi di adeguamento delle scogliere sul litorale e azioni di prevenzione e mitigazione del rischio frane in aree dell’Appennino. I lavori mirano a rafforzare la sicurezza delle zone soggette a fenomeni naturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Casse di laminazione, ripristino di argini, opere idrauliche. Adeguamento di scogliere lungo il litorale marino, interventi di prevenzione e mitigazione del rischio frane in Appennino.La Regione Emilia-Romagna candida dieci interventi, da Piacenza a Rimini, al finanziamento del Piano nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR!

Video ? DEF?NEC?L?K NASIL YAPILIR!? ? ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER ?EY VAR! ?

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia

Si ricostruiscono le strade distrutte dalle frane: in partenza tre cantieri da oltre 6 milioni di euroPrendono il via oggi, mercoledì, a Casola Valsenio, i cantieri per la sistemazione di via Settefonti, via Capanne e via Lama.

difesa della difesa della costa eMetaponto, avanti sulla difesa costieraConferenza di servizi positiva, presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, sul progetto da 11 milioni di euro per la protezione del litorale jonico lucano. Favorevoli Comune di Berna ... lasiritide.it

difesa della difesa della costa eAlbisola Superiore, conclusi i lavori di ripascimento e difesa della costaAlbisola Superiore, completati i lavori sul litorale dopo la mareggiata 2018: ripascimento e opere di difesa della costa savonese. ligurianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web