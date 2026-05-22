Difesa della costa e della frazione dalle frane servono oltre 3 milioni di euro di finanziamenti ministeriali

Sono stati assegnati oltre 3 milioni di euro di finanziamenti ministeriali per interventi di protezione della costa e di una frazione delle zone collinari. Le risorse saranno utilizzate per realizzare casse di laminazione, ripristinare argini e realizzare opere idrauliche lungo il litorale marino. Inoltre, sono previsti interventi di adeguamento delle scogliere sul litorale e azioni di prevenzione e mitigazione del rischio frane in aree dell’Appennino. I lavori mirano a rafforzare la sicurezza delle zone soggette a fenomeni naturali.

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