Si ricostruiscono le strade distrutte dalle frane | in partenza tre cantieri da oltre 6 milioni di euro

Oggi a Casola Valsenio sono stati avviati tre cantieri per il ripristino di strade danneggiate da frane. Gli interventi riguardano via Settefonti, via Capanne e via Lama e hanno un valore complessivo superiore ai sei milioni di euro. Le operazioni di ricostruzione sono state avviate con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nelle zone interessate.

Prendono il via oggi, mercoledì, a Casola Valsenio, i cantieri per la sistemazione di via Settefonti, via Capanne e via Lama. Si tratta di tre degli interventi più rilevanti inseriti nel piano di ricostruzione post-alluvione del maggio 2023. Nei giorni scorsi sono stati infatti completati gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Strade e porfido, al via i cantieri dopo Pasqua: investimenti per oltre 1,5 milioni di euro Frane minacciano la strada della Valle dello Jato, chiusa per oltre tre milioni di euro di interventi.Un’intera strada è stata chiusa a causa di una frana improvvisa, nel cuore della Valle dello Jato, una zona ormai nota per la propria vulnerabilità... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Roma, incidenti e sangue sulle strade: doppio schianto in 12 ore. Coinvolti anche dei bambini; Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51; Due interventi sulle strade di Fontanelice: lavori sulla SP33 Casolana e in via Sellustra; Venarotta, approvato il progetto esecutivo per il ripristino di pavimentazioni e strade nella frazione Castellano. Sinistro fatale sulla provinciale: Chiuse tutte le strade (1 / 2)Nella notte si è verificato un grave sinistro stradale che ha scosso una delle principali arterie italiane più importanti, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni della viabilità locale e sulla sic ... donna.fidelityhouse.eu Acconto da 1.400 euro versato su una piattaforma e-commerce per un mezzo mai consegnato: indagini della Polizia di Stato ricostruiscono il raggiro ai danni di un acquirente - facebook.com facebook Questo pomeriggio sono stato a Pozzolengo (BS), alla festa della comunità “Lautari”, realtà che da anni rappresenta un presidio fondamentale nel percorso di recupero dalle dipendenze. Un luogo dove si ricostruiscono vite, si ritrova dignità e si riscopre il valo x.com