Si ricostruiscono le strade distrutte dalle frane | in partenza tre cantieri da oltre 6 milioni di euro

Da ravennatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Casola Valsenio sono stati avviati tre cantieri per il ripristino di strade danneggiate da frane. Gli interventi riguardano via Settefonti, via Capanne e via Lama e hanno un valore complessivo superiore ai sei milioni di euro. Le operazioni di ricostruzione sono state avviate con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nelle zone interessate.

Prendono il via oggi, mercoledì, a Casola Valsenio, i cantieri per la sistemazione di via Settefonti, via Capanne e via Lama. Si tratta di tre degli interventi più rilevanti inseriti nel piano di ricostruzione post-alluvione del maggio 2023. Nei giorni scorsi sono stati infatti completati gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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